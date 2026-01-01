Im Bann der Hexe
105 Min.Ab 16
105 Min.Ab 16
Im Bann der Hexe
Die alte Legende über die Hexe kennt in der Gegend jedes Kind. Doch dieses Jahr verschwindet die siebenjährige Amanda spurlos. Zach und seine Teenage-Freunde wollen der Sache auf den Grund gehen und suchen das alte Haus im Wald, in dem die Hexe einst gewohnt haben soll. Dabei werden sie von Zachs jüngerem Bruder Max verfolgt. Bald müssen die Kids feststellen, dass die alten Geistergeschichten manchmal wahr sind. Die Hexe ist wieder da und auf der Suche nach Kindern, um ihre Jugend und Schönheit zu erhalten.
Genre:Fantasie, Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film