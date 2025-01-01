Im Brautkleid durch Afrika
91 Min.Ab 12
Für die Schmuckdesignerin Lisa wird die geplante Hochzeit mit ihrem Verlobten Max in Zentralafrika zu einem unvorhersehbaren Abenteuer. Erst erwischt sie ihren Bräutigam kurz vor der Trauung mit heruntergelassener Hose mit einer Hotelangestellten in einer Abstellkammer, besteigt daraufhin noch im Brautkleid den falschen Bus in Richtung Flughafen, um schließlich angekettet an ihre Jugendliebe Vic mitten im afrikanischen Dschungel zu landen.
Genre:Abenteuer, Comedy
Produktion:ZA, 2010
Altersfreigabe:
12
