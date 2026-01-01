Im Brautkleid meiner Schwester
91 Min.Ab 6
Im Brautkleid meiner Schwester
Als ihre Ziehmutter stirbt, erfährt Sina von ihren leiblichen Eltern. Auf der Suche nach ihnen trifft sie auf ihre Zwillingsschwester Sophie. Beide verstehen sich sofort - und lassen sich auf ein waghalsiges Experiment ein: Sophie hat noch eine Rechnung mit ihrem Ex-Freund offen und muss dafür kurz vor ihrer Hochzeit nach Paris. Sina soll in dieser Zeit zu Hause Sophies Platz einnehmen. Doch als Sophie ihren Flieger verpasst, steht Sina plötzlich mit David vor dem Traualtar ...
Genre:Romantische Komödie, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Magic Flight Film GmbH