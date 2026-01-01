Im Dschungel: Auf der Suche nach der 15 Meter Anakonda | Doku
Im Dschungel: Auf der Suche nach der 15 Meter Anakonda | Doku
Begegnungen der besonderen Art - sie zeichnen die abenteuerlichen Dokus des bekannten Deutschen Tierfilmers Andreas Kieling aus. Er reist in die entlegensten Regionen unseres Planeten, auf der Suche nach besonders interessanten Tieren. Immer wieder verblüfft der Tierfilmer, wenn er es schafft, sehr nahen Kontakt zu den Bewohnern des Dschungels, der Wüste und der verschiedensten Unterwasserwelten zu knüpfen, sie in ihren oft ungewöhnlichen Lebensräumen zu beobachten und in unvergesslichen Bildern festzuhalten. In der Regel sind es aber auch solche Tiere, die einer bedrückenden Tatsache ihre Aufmerksamkeit verdanken: Sie sind akut vom Aussterben bedroht, sie gehören zu den Letzten ihrer Art. Der Dschungel am Amazonas ist der größte Regenwald der Welt. Auch die Tierwelt hält hier einige Superlative bereit. Die mächtigste Schlange der Erde lebt hier: die Riesenanakonda. Diese will Andreas Kieling finden. 15 Meter lange Anakondas gehören sicher ins Reich der Mythen und Legenden - und so verwundert es nicht, wenn Kieling sich mit relativ "kleinen" Exemplaren von immerhin zirka drei Metern zufriedengeben muss. Ein wahrhaftes Monster mit über sechs Metern Länge und 140 Kilogramm Gewicht trifft Andreas Kieling dann auch nicht in der südamerikanischen Wildnis, sondern in Deutschland: Edna, die größte gehaltene Riesenschlange Europas. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.