Im Netz der Spinne
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Im Netz der Spinne
Als Megan, die Tochter des US-Senators Rose, vor den Augen des Secret Service von ihrem Lehrer entführt wird, nimmt Dr. Alex Cross gemeinsam mit der Agentin Jezzie Flannigan die Ermittlungen auf. Im Verlauf der Untersuchungen wird schnell klar, dass der Kidnapper Gary Soneji mehr als nur ein üppiges Lösegeld im Sinn hat: Er will sich mit dem berühmten Polizeipsychologen Cross messen ...
Genre:Mystery, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.