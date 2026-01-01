Im Reich der Tiefe - Special
Eine der größten Herausforderungen bei der Erforschung des Meeres ist, das Leben unter Wasser aus nächster Nähe zu beobachten, ohne es zu stören. Lernen Sie den Freitaucher Frederic Buyle kennen, der nahezu lautlos an die scheuesten Tiere heranschwimmt! Buyle, der mit einem einzigen Atemzug 50 Meter tief tauchen und sich in der Tiefe bis zu 4 Minuten lang aufhalten kann, hat für diese Dokumentationsreihe mit Kameramann Christian Petron (The Big Blue) zusammengearbeitet. Ob Polynesien, Mexiko oder Mittelmeer: Die beiden arbeiten eng mit Wissenschaftlern und Einheimischen zusammen, um die Geheimnisse unserer Ozeane zu erforschen.
