Im Sog der Nacht
83 Min.Ab 12
83 Min.Ab 12
Im Sog der Nacht
Der deprimierte Roger will sich erschießen, doch er trifft nur sein Ohr. Das Pärchen Chris und Lisa, aufgeschreckt von dem Schuss, eilt zu ihm und versorgt ihn. Sie überreden Roger, bei einem vielversprechenden Coup als Fahrer mitzumachen. Angeblich hätten sie den perfekten Bankraub geplant. Doch mit der Anwesenheit der Familie des Filialleiters haben sie leider nicht gerechnet. In einer Kurzschlussreaktion tötet Chris die Ehefrau, und das Trio flüchtet Hals über Kopf in die Nacht ...
Genre:Drama, Thriller
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Falcom