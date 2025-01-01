Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Sog des Bösen

97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Joyn Plus
Im Sog des Bösen

Im Sog des Bösen

Für die junge, hübsche Mutter Anna Richter geht ein Traum in Erfüllung: Sie wird zusammen mit ihrem Baby von dem Schönheitschirurgen Derek Mitchelson nach Los Angeles eingeladen, um dort für ihn und seine Frau Carla als Hausmädchen zu arbeiten. Doch Annas Traum wird schon bald zu einem Höllentrip: Während eines Ausfluges nach Mexiko werden Anna und Derek brutal überfallen - das Baby und Derek verschwinden spurlos. Und auf Anna wartet eine weitere böse Überraschung ...

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben