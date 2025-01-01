Im Sog des Bösen
97 Min.Ab 12
Im Sog des Bösen
Für die junge, hübsche Mutter Anna Richter geht ein Traum in Erfüllung: Sie wird zusammen mit ihrem Baby von dem Schönheitschirurgen Derek Mitchelson nach Los Angeles eingeladen, um dort für ihn und seine Frau Carla als Hausmädchen zu arbeiten. Doch Annas Traum wird schon bald zu einem Höllentrip: Während eines Ausfluges nach Mexiko werden Anna und Derek brutal überfallen - das Baby und Derek verschwinden spurlos. Und auf Anna wartet eine weitere böse Überraschung ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
