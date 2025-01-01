Im Stahlwerk: Arbeiten unter Extremen Bedingungen | Doku
Im Stahlwerk: Arbeiten unter Extremen Bedingungen | Doku
In dieser spannenden Doku geht es um die Arbeit unter extremen Bedingungen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen eines Stahlwerks und beim Schiffsbau. In einer Hamburger Werft wird eine Hafenfähre zur Modernisierung angeliefert. Das Schiff wurde dafür komplett entkernt. Ein halbes Jahr soll die Fähre in der Werft bleiben, dann soll sie wieder auf die Elbe. Schiffsbauer Melvin Ommer und Torben Groth bauen die generalüberholte Antriebsmaschine wieder ein. Gar nicht so einfach, denn das riesige Bauteil wiegt 1,5 Tonnen, und der Maschinenraum ist eng. Sie sind nichts für Weicheier! Knochenjobs verlangen Kraft und Konzentration. Die Männer, die in diesen Bereichen arbeiten werden selten beneidet. Denn neben körperlicher Anstrengung kommen häufig auch noch Gefahren und ekelhafte Gerüche oder verdreckte Arbeitsumgebungen hinzu. Wie die Männer ihre Jobs bewältigen, das zeigen „Harte Burschen und ihre Knochenjobs“ in 6 Episoden. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.