Im Todestrakt: Der Fall Linda Carty | Ist sie unschuldig?
Der Fall Linda Carty im Todestrakt. Rund 300 Männersitzen im texanischen Todestrakt, aber nur zehn Frauen - Linda Carty ist eine von ihnen. Sie wurde verurteilt, weil sie zu einem Einbruch und dem Raub eines Babys angestiftet hatte. Die Mutter des Neugeborenen starb dabei. Linda Carty beteuert ihre Unschuld, doch die Beweise sprechen gegen sie... Über 1300 Menschen sind in den USA seit 1976 hingerichtet worden. Die Todesstrafe ist auch innerhalb des Landes höchst umstritten. Der deutsche Regisseur Werner Herzog, der in den USA lebt und arbeitet, lässt in der Dokumentation „Im Todestrakt" (Original: „Death Row") Todeskandidaten zu Wort kommen. Herzog tritt in einen Dialog mit Häftlingen in der Todeszelle und fragt sie nach ihren Ansichten über Leben und Tod.