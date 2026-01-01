Immer Ärger mit Bernie
Immer Ärger mit Bernie
Die beiden jungen Angestellten Larry und Richard glauben, endlich das große Los gezogen zu haben: In den Geschäftszahlen ihrer New Yorker Versicherung entdecken sie Unregelmäßigkeiten – und werden dafür von ihrem charismatischen Boss Bernie Lomax zu einem luxuriösen Wochenende in dessen Strandvilla eingeladen. Doch die Vorfreude schlägt abrupt in blankes Entsetzen um. Kaum angekommen, finden sie Bernie tot vor. Als immer mehr Partygäste eintreffen und ein Auftragskiller auftaucht, geraten die beiden in Panik und treffen eine irrwitzige Entscheidung: Um nicht selbst verdächtigt zu werden und das Wochenende zu retten, lassen sie Bernie einfach „weiterleben“. Mit Sonnenbrille, Sonnenhut und viel Improvisation beginnt ein aberwitziges Täuschungsmanöver, bei dem jede Bewegung des leblosen Gastgebers zur Herausforderung wird. Zwischen Strand, Partys und gefährlichen Missverständnissen wächst das Chaos – und der tote Bernie scheint ein aktiveres Sozialleben zu haben als je zuvor.