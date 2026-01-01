Immer noch Liebe!
89 Min.Ab 6
89 Min.Ab 6
Immer noch Liebe!
Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit fühlt sich der allein stehende Robert Malone (Martin Landau) einsam und vermisst die Liebe in seinem Leben. Eines Abends steht plötzlich eine fremde ältere Dame vor seiner Haustür, Mary (Ellen Burstyn). Was wie eine merkwürdige Zufallsbegegnung beginnt, entwickelt sich zu einer romantischen Liebesgeschichte zweier älterer Menschen, die uns auf eine wundervolle und bewegende Reise mit unerwartetem Ausgang mitnimmt.
Genre:Feiertag, Drama
Altersfreigabe:
6
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