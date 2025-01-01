In der Glut des Südens
91 Min.Ab 12
Der junge Bill hängt 1916 seinen Job als Fabrikarbeiter an den Nagel, um in Texas neu anzufangen. Mit seiner Geliebten Abby macht er sich auf den Weg in den Süden. Als sie bei einem jungen Farmer anheuern, gibt Bill Abby als seine Schwester aus. Er ahnt nicht, was er damit auslöst - denn der Farmer verliebt sich in Abby. Da erfährt Bill, dass der Farmer schwer erkrankt sei. In der Hoffnung auf ein sattes Erbe, überredet er Abby zur Heirat. Doch die ärztliche Diagnose war falsch.
Genre:Drama
Produktion:US, 1978
Altersfreigabe:
