In der Schuldenfalle: Wenn der Strom abgestellt wird!
In der Schuldenfalle: Wenn der Strom abgestellt wird!
Die Strompreise in Deutschland steigen auch 2020. Für immer mehr Menschen bedeutet das: die Rechnungen bleiben unbezahlt, das Licht geht aus. Ein Leben ohne Kühlschrank, Herd, Fernseher und Licht – unvorstellbar. Umso wichtiger ist es, zu wissen, wie an der teuren Energie gespart werden kann, um die Kosten trotz steigender Preise im Griff zu behalten. Die Focus TV Reportage über Stromschuldner, Stromfresser und Stromsparer. Die undankbare Aufgabe, säumigen Kunden denn Strom abzudrehen, haben die sorgenannten Sperrkassierer. Die Focus TV Reportage hat die Experten von den Krefelder Stadtwerken bei ihren „Blackout“-Einsätzen begleitet und war mit Schuldenberatern unterwegs, die mit Betroffenen anschließend Ratenzahlungen und andere Möglichkeiten der Tilgung aufgelaufener Rechnungsbeträge aushandeln. Damit es soweit aber gar nicht erst kommt, schicken die Stadtwerke zusammen mit den Verbraucherzentralen auch Energiesparberater in die Haushalte. In Krefeld werden Langzeitarbeitslose zu Stromsparhelfern umgeschult, die beim Hausbesuch ihre Kunden auf Energiefresser wie alte Kühlschränke hinweisen und den Einsatz von Energiesparlampen empfehlen.