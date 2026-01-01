In Ihren Augen
In Ihren Augen
Der ehemalige Justizbeamte Benjamín Espósito blickt auf einen prägendsten Fall seiner Karriere zurück: den brutalen Mord an einer jungen Frau, der Jahrzehnte zuvor Argentinien erschütterte. Während die Ermittlungen damals von politischen Interessen, Korruption und Gewalt überschattet wurden, blieb die Wahrheit unvollständig – und der Täter ungestraft. Als Espósito beschließt, die Ereignisse für einen Roman niederzuschreiben, verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit zunehmend. Alte Spuren werden neu bewertet, verdrängte Gefühle brechen auf, und die Beziehung zu seiner früheren Kollegin Irene erhält eine schmerzhafte Tiefe. Besonders das stille Leid des Witwers, dessen Leben nach dem Mord zum Stillstand kam, lässt Espósito nicht los und wirft die Frage auf, ob Gerechtigkeit auch nach Jahren noch möglich ist.