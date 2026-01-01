In Secret - Geheime Leidenschaft
107 Min.Ab 12
107 Min.Ab 12
In Secret - Geheime Leidenschaft
Frankreich im 19. Jahrhundert: Thérèse Raquin (Elizabeth Olsen) lebt gefangen unter dem strengen Regiment ihrer Tante Madame Raquin (Jessica Lange) und in einer lieblosen Ehe mit dem kränklichen Camille (Tom Felton). Ihr Leben in Paris ist trist – bis Laurent (Oscar Isaac) auftaucht. Aus einem Blick wird ein Feuer, aus Leidenschaft eine gefährliche Obsession. Gemeinsam schmieden sie einen mörderischen Plan: Camille muss sterben. Doch der Preis für ihre Freiheit ist hoch. Schuld, Misstrauen und die Schatten der Tat verwandeln Liebe in Angst, Sehnsucht in Wahnsinn. Während die Geister der Vergangenheit sie verfolgen, stürzt Thérèse in einen Strudel aus Verrat und Verzweiflung – und erkennt, dass kein Verbrechen ohne Konsequenzen bleibt.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:RS, HU, US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH