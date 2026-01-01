In voller Blüte
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
In voller Blüte
Doku-Drama mit Michael Caine, basierend auf wahren Begebenheiten: Der 80-jährige Kriegsveteran Bernard Jordan bricht aus seinem Pflegeheim aus, um am D-Day-Gedenken in der Normandie teilzunehmen. Seine Reise begeistert die ganze Welt. Doch hinter dem Ausreißer steckt mehr als nur ein trotziger Abenteuergeist: Es ist eine bewegende Geschichte über Verlust, Würde und eine jahrzehntelange Liebe, die auch das Alter nicht aufhalten kann.
Genre:Tragikomödie, Biografie
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG