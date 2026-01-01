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In voller Blüte

In voller Blüte

94 Min.Ab 12
SAT.1 emotions94 Min.Ab 12
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In voller Blüte

Doku-Drama mit Michael Caine, basierend auf wahren Begebenheiten: Der 80-jährige Kriegsveteran Bernard Jordan bricht aus seinem Pflegeheim aus, um am D-Day-Gedenken in der Normandie teilzunehmen. Seine Reise begeistert die ganze Welt. Doch hinter dem Ausreißer steckt mehr als nur ein trotziger Abenteuergeist: Es ist eine bewegende Geschichte über Verlust, Würde und eine jahrzehntelange Liebe, die auch das Alter nicht aufhalten kann.

Genre:
Tragikomödie, Biografie
Produktion:
GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG