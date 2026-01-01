Incubus: Mörderische Träume
89 Min.Ab 18
Incubus: Mörderische Träume
Eine Kleinstadt. Ein Albtraum. Ein uraltes Grauen. Als in einer idyllischen Gemeinde junge Frauen brutal ermordet werden, steht die Polizei vor einem Rätsel: Die Spuren sind widersprüchlich, die Gewalt unvorstellbar – und nichts passt zu einem menschlichen Täter. Dr. Sam Cordell, der örtliche Arzt, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Was er entdeckt, erschüttert sein Weltbild: Die Morde scheinen mit dunklen Träumen, okkulten Symbolen und einem uralten Dämon in Verbindung zu stehen – dem Incubus. Je tiefer Cordell gräbt, desto mehr verschwimmen Realität und Wahnsinn. Ist das Böse real – oder nur ein Spiegel seiner eigenen Ängste? Dann verschwindet seine Tochter. Und plötzlich wird aus der Jagd ein Wettlauf gegen die Zeit.
Genre:Horror, Mystery, Thriller
Produktion:CA, 1981
