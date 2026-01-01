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Infernal Affairs 3

Infernal Affairs 3

114 Min.Ab 16
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Infernal Affairs 3

Im letzten Film der "Infernal Affairs"-Trilogie werden die Ereignisse des ersten Teils erneut aufgegriffen: Fast ein Jahr nach dem Tod von Undercover-Ermittler Chan verrichtet der Cop Lau weiterhin seinen Dienst in Hongkong. Dort hat er es sich zur Aufgabe gemacht, mögliche von der Mafia in die Polizei eingeschleuste Maulwürfe zu enttarnen. Ein schwieriges Unterfangen, da Lau einst selbst für die Triaden spioniert hat - ein Geheimnis, das er um jeden Preis wahren muss.

Genre:
Krimi-Drama
Produktion:
HK, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH