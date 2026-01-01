Infernal Affairs - Abstieg in die achte Hölle
115 Min.Ab 16
115 Min.Ab 16
Infernal Affairs - Abstieg in die achte Hölle
Dieses Prequel beleuchtet die Ereignisse im Vorfeld des Films "Infernal Affairs": Anfang der 1990er-Jahre ermordet der junge Lau in Hongkong einen ranghohen Mafioso. Er wird daraufhin in die Polizei eingeschleust, um als Spitzel für seinen Boss Hon Sam zu arbeiten. Gleichzeitig engagieren die Cops den jungen Chan, um als Spion die Triaden zu unterwandern. In den darauffolgenden Jahren arbeiten sich die beiden durch die Ränge ihrer jeweiligen Organisation nach oben.
Genre:Action, Krimi-Drama, Thriller
Produktion:HK, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH