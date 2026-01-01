Infernal Affairs - Die achte Hölle
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Infernal Affairs - Die achte Hölle
Auf diesem Film basierte Martin Scorsese sein oscarnominiertes Werk "Departed - Unter Feinden": Der Polizist Chan wird undercover bei den Triaden eingeschmuggelt. Dort arbeitet er für den Mafiaboss Sam, der wiederum den Gangster Lau als Spion in die Ränge der Hongkonger Polizei schleusen kann. Als beide Seiten entdecken, dass es eine undichte Stelle in ihren Reihen gibt, beginnt eine gefährliche Jagd nach den Spitzeln.
Genre:Action, Krimi-Drama, Thriller
Produktion:HK, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH