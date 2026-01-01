Inferno am Fluss
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Inferno am Fluss
Der Waisenjunge "Azul" wächst 1880 in der Bande des mexikanischen Revolutionärs Ortega auf. Mit seinen gewalttätigen Adoptivbrüdern erlebt er zahlreiche Raubüberfälle und Morde. Eines Tages hat Azul genug von der Grausamkeit und beschützt unschuldige Siedler vor seiner Familie. Die dankbare Joanne führt Azul zu ihrem Vater, der ihn versorgt. Doch in der Zwischenzeit plant Ortega schon einen Racheakt ...
Genre:Western
Produktion:US, 1967
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.