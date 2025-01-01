Inside Es - Der Horrorclown Pennywise
117 Min.Ab 16
Stephen King begeistert Horrorfans seit Jahrzehnten mit seinen grauenhaft gruseligen Romanen. Mehrere davon wurden bereits verfilmt, darunter auch "Es". Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen des 1990 entstandenen Zweiteilers und beleuchtet die Darstellung des Killerclowns Pennywise, der von Tim Curry meisterhaft in Szene gesetzt wurde. In exklusiven Interviews berichten Darsteller und Crewmitglieder von ihrer Zeit am Set.
Genre:Dokumentation, Horror
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Unannounced Film Company Ltd.