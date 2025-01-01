Inside the 50 Shades - Bekenntnisse der Lust
57 Min.Ab 16
57 Min.Ab 16
Inside the 50 Shades - Bekenntnisse der Lust
Augusta (Virginia Madsen) wird von ihrem Mann (Anthony LaPaglia) für eine jüngere Frau (Eva Longoria) verlassen. Für Augusta bricht eine Welt zusammen, selbst ihre Söhne Henry und Matthew schaffen es nicht, ihre sonst so lebensfrohe Mutter wieder aufzumuntern - bis eines Tages Bette vor der Tür steht. Von den Machern von "10 Dinge die ich an Dir hasse" und "Precious - Das Leben ist wertvoll".
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film