Into the Ashes
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Into the Ashes
Einst war Nick Brenner (Luke Grimes) ein Verbrecher, ein gewalttätiger, gesetzloser Mann. Diese Zeiten sind vorbei. In einer kleinen Südstaaten-Gemeinde hat er den Neuanfang gewagt, die Tochter des Sheriffs geheiratet, jetzt verdient er sein Geld mit harter ehrlicher Arbeit. Aber sein früherer Partner Sloan (Frank Grillo) hat nicht vergessen, dass Nick ihn vor Jahren im Stich gelassen und sich mit der Beute ihres letzten Raubzugs abgesetzt hatte. Die Zeit für blutige Rache ist gekommen. Als Sloan brutal Nicks Frau ermordet, muss Nick sich entscheiden, ob er erneut zu den Waffen greift...
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH