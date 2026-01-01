Into the Sun
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Into the Sun
Der Kampfpilot Paul Watkins wird von seinen Aufgaben im Nahen Osten abgezogen, um dem überheblichen Schauspieler Tom Slade zu zeigen, was es bedeutet, Pilot zu sein. Slade ist überzeugt, dass es nicht schwierig ist, ein Kampfflugzeug zu fliegen und schneidet im Simulator erstaunlich gut ab. Paul will ihm das Gegenteil beweisen und nimmt ihn mit auf einem Einsatz, der mit einem Absturz hinter feindlichen Linien endet, sodass die beiden ihre Differenzen begraben müssen, um zu überleben.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Lionsgate