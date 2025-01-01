Intrigen - Erotisch und gefährlich
94 Min.Ab 12
Intrigen - Erotisch und gefährlich
Willkommen in der Welt der schönen Supermodels, der sexbesessenen Fotografen und der egomanischen Redakteure. Die junge, gewitzte Jocelyn nimmt bei dem unltrahippen Modemagazin "Skirt" einen Job als Postverteilerin an. Schnell steigt das smarte Mädchen in der Hierarchie auf- und lässt sich auf eine Dreiecksbeziehung mit dem Art Director Paul und seiner Freundin, dem Supermodel Resin, ein.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
