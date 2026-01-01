Irène
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Irène
Mit ihren 30 Jahren befindet sich die in Paris lebende Irène (Cécile de France) auf dem emotionalen Tiefpunkt. Was nützen ihr schicke Wohnung und cooler Job, wenn sie beziehungstechnisch nur Flops landet? Die Typen sind entweder verheiratet, verlassen die Stadt oder entdecken urplötzlich ihre verschüttete Homosexualität. Einziger Mann in Irènes Leben ist der Handwerker François (Bruno Putzulu), der gerade ihre Wohnung renoviert und ihr gehörig auf die Nerven geht. Für Irène eindeutig ein Exemplar der Kategorie ‘Langweiler’. Fast zu spät bemerkt sie, dass François mehr kann, als nur Wände streichen…
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
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