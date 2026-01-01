Zum Inhalt springenBarrierefrei
Irre sind männlich

Was tut man(n) nicht alles, um bei Frauen zu landen. Die Freunde Daniel (Fahri Yardim) und Thomas (Milan Peschel) legen sich jedenfalls irre ins Zeug. Sie schmuggeln sich sogar in Gruppentherapien und machen Familienaufstellungen, um dort das andere Geschlecht für sich zu gewinnen. Nur leider verlieren die beiden Hobby-Psychologen schnell den Überblick und die Treffen entwickeln sich mehr und mehr zu einer postkoitalen Belastungsprobe. Mittendrin Bernadette (Peri Baumeister), Sylvie (Marie Bäumer) und Mia (Josefine Preuß), die den Jungs in nichts nachstehen. Irgendwann sind die Beziehungsmuster so undurchschaubar wie das Sexleben von George Clooney. Stellt sich die Frage: Wer braucht die Therapie dringender? Männer oder Frauen? Kleiner Tipp: Irren ist menschlich, doch die Irren sind - zumindest in dieser Geschichte - unbedingt männlich.

Comedy
DE, 2014
12
© 2026 PLAION PICTURES GmbH