Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Irren ist männlich

96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Joyn Plus
Irren ist männlich

Irren ist männlich

Thomas ist ein erfolgreicher Anwalt. Er führt mit seiner Frau Bettina und den Kindern Leo und Gina ein scheinbar harmonisches Leben. Denn seit einiger Zeit hat er ein Verhältnis mit der attraktiven Susanne, die sich sehnlichst ein Kind von ihm wünscht. An seinem 13. Hochzeitstag unterzieht er sich einem Fruchtbarkeitstest. Das Ergebnis kann er kaum glauben: Er war schon immer zeugungsunfähig! Wer aber ist der Vater seiner Kinder? Da überschlagen sich die Ereignisse ...

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben