96 Min.Ab 12
Irren ist männlich
Thomas ist ein erfolgreicher Anwalt. Er führt mit seiner Frau Bettina und den Kindern Leo und Gina ein scheinbar harmonisches Leben. Denn seit einiger Zeit hat er ein Verhältnis mit der attraktiven Susanne, die sich sehnlichst ein Kind von ihm wünscht. An seinem 13. Hochzeitstag unterzieht er sich einem Fruchtbarkeitstest. Das Ergebnis kann er kaum glauben: Er war schon immer zeugungsunfähig! Wer aber ist der Vater seiner Kinder? Da überschlagen sich die Ereignisse ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 1996
