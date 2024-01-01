I.S.S.
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
I.S.S.
Auf der Internationalen Raumstation I.S.S. erhalten die anwesenden russischen und amerikanischen Astronauten eine unfassbare Anweisung: Ohne Rücksicht auf Verluste sollen sie die Kontrolle über die Raumstation übernehmen. Eine Welle an Misstrauen und Angst rollt über die Astronauten, die in der beklemmenden Atmosphäre der Raumstation jede Entscheidung abwägen müssen - denn es könnte ihre letzte sein.
Genre:Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 Universal Studios. All Rights Reserved.