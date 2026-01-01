Ist ja irre - Der dreiste Cowboy
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Ist ja irre - Der dreiste Cowboy
In dem ruhigen Örtchen Stodge City im Wilden Westen geht alles seinen gewohnten Gang. Doch dann taucht der Ganove Rumpo Kid auf und beginnt, die Stadt zu terrorisieren. Er erschießt den alten Sheriff, weshalb Bürgermeister Burke in Washington Ersatz anfordert. Doch dort kommt es zu einem Missverständnis, und anstatt eines echten Gesetzeshüters wird der Klempner Marshall P. Knutt nach Stodge City geschickt ...
Genre:Comedy
Produktion:GB, 1965
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH