It Stains the Sands Red
It Stains the Sands Red
Ein Trip durch die endlose Wüste Nevadas wird für Molly und ihren Freund Nick zum alptraumhaften Überlebenskampf. Als ihr Wagen plötzlich den Geist aufgibt, scheint die Situation zunächst nur unerquicklich – doch dann taucht ein Zombie auf, der es auf Nick abgesehen hat. Während Molly in letzter Sekunde flieht, beginnt eine bizarre und gefährliche Jagd quer durch die glühend heiße Einöde. Der Untote lässt sich nicht abschütteln und folgt ihr unerbittlich Schritt für Schritt. Was wie klassischer Horror beginnt, entwickelt sich schnell zu einem nervenaufreibenden Mix aus schwarzem Humor, Verzweiflung und Überlebenswillen. Mit improvisierten Mitteln und unkonventionellen Waffen versucht Molly, sich gegen Hunger, Durst, Einsamkeit – und ihren ungewöhnlichen Verfolger – zu behaupten. Doch schon bald wird klar, dass nicht nur die Bedrohung durch den Zombie, sondern auch die extremen Bedingungen der Wüste und ihre eigene Situation zur größten Herausforderung werden. Ein ungewöhnlicher Genre-Mix, der Spannung, Absurdität und existenzielle Fragen miteinander verbindet.