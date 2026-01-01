Jackass Forever
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Jackass Forever
Teil vier der durchgeknallten Kultshow mit Johnny Knoxville und dessen angstfreien Kumpanen: Wenn sich Johnny Knoxville, Steve-O, Jason "Wee Man" Acuña und der Rest der Chaos-Clique schmerzhaften Stunts stellen, dann sind Spaß und Spannung garantiert. Egal, ob Schlangenbisse, Bullenreiten oder ein beherzter Sprung in eine Reihe Kakteen: Den Teilnehmern ist kein Risiko zu groß und kein Schmerz zu stark. Das überzeugt sogar Stars wie Machine Gun Kelly und Eric André, mitzumachen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.