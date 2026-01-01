Jackie
Jackie
Nach dem Attentat auf Präsident John F. Kennedy steht First Lady Jacqueline „Jackie“ Kennedy im Zentrum eines historischen Schockmoments, der ihr Leben unwiderruflich verändert. Während die Welt voller Anteilnahme auf sie blickt, ringt Jackie innerlich mit einem Abgrund aus Trauer, Schock und Orientierungslosigkeit. In den Tagen nach dem Anschlag muss sie nicht nur ihren Kindern erklären, was geschehen ist, sondern auch ein Staatsbegräbnis organisieren, das dem Vermächtnis ihres Mannes gerecht wird. Zwischen politischem Druck, öffentlicher Erwartung und persönlichem Schmerz versucht sie, das Bild von JFK als Symbol von Hoffnung und Idealismus zu bewahren. In einem bewegenden Interview mit einem Journalisten rekonstruiert sie jene schicksalhaften Stunden, erinnert sich an Momente im Weißen Haus und kämpft darum, ihre eigene Stimme wiederzufinden. Jackie erzählt eindringlich von einer Frau, die inmitten einer nationalen Tragödie ihre Würde bewahrt und die Geschichte mitgestaltet.