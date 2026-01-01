Jackie Chan - Stadt der Gewalt
115 Min.Ab 18
115 Min.Ab 18
Jackie Chan - Stadt der Gewalt
In den Straßen von Tokio tobt ein blutiger Krieg. Mächtige Yakuza-Banden kämpfen um die Vorherrschaft. Kriminelle treiben Schutzgelder ein oder sind in andere dunkle Geschäfte verwickelt. Auch der illegale chinesische Einwanderer Tietou (Jackie Chan) und sein Bruder Jie (Daniel Wu) finden sich in der Parallelgesellschaft des organisierten Verbrechens wieder - obwohl ihr Traum ein ganz normales Leben ist. Auf seinem Weg durch die Unterwelt Tokios legt sich Tietou sogar mit gefürchteten Gangsterbossen an, was ihm Ärger und Respekt gleichermaßen einbringt... - Das Gangster-Drama von Derek Yee war in 4 Kategorien für den Hong Kong Film Award nominiert.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.