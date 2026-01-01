Jackpot in LAS VEGAS - Kriminelle Genies schlagen zu | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Jackpot in LAS VEGAS - Kriminelle Genies schlagen zu | True Crime Doku
1997 brechen zwei Männer mit einem Vorschlaghammer in ein Haus in Camden, New Jersey, ein. Die Polizei verfolgt die Verdächtigen bis zu einem nahegelegenen Park, aber die Verbrecher können nach einer fast tödlichen Schießerei entkommen. Ein Jahr nach dem ursprünglichen Verbrechen wird das FBI eingeschaltet, als sich neue Hinweise auf den Aufenthaltsort der Verdächtigen ergeben. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:crime
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71