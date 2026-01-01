Jagd auf den skrupellosesten Polizistenmörder
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Jagd auf den skrupellosesten Polizistenmörder
Die True-Crime-Doku beleuchtet die gewalttätigen Ereignisse in Washington D.C., als die Stadt in den 1990er Jahren von einer Mordwelle heimgesucht wurde. Im Fokus steht die Jagd nach einem gefährlichen Polizistenmörder, der die Hauptstadt in Angst und Schrecken versetzte. Die Doku zeigt, wie das FBI und die Polizei eng zusammenarbeiteten, um den Täter zu fassen und die Stadt vor weiterem Blutvergießen zu bewahren. Schließlich führte eine unerwartete Zeugenaussage zur Identifizierung und Verhaftung des Täters.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12