Jagd auf den verlorenen Schatz
87 Min.Ab 16
Jagd auf den verlorenen Schatz
Detective Bryan McBride verfolgt einen Lkw-Fahrer, der nach einem Museumsraub mit erbeuteten Kunstschätzen entkommen will. Der flüchtende Dieb stirbt bei einem Unfall, die gestohlenen Werke werden sichergestellt. Darunter befinden sich die verblassten Überreste eines Gemäldes, das man im Museum gar nicht kennt und folglich auch nicht vermisst.
Genre:Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Lost Treasure, Inc. 2003