Jagd nach gefährlichen Menschen: Unterwegs mit den Bounty Boys aus Oklahoma
27 Min.Ab 12
27 Min.Ab 12
Jagd nach gefährlichen Menschen: Unterwegs mit den Bounty Boys aus Oklahoma
Sie gelten als Menschenjäger, als harte Jungs im Dienste der Justiz: Die Kopfgeldjäger in den USA. Zivile Handlanger der Polizei, die Kautionsflüchtige aufspüren und der Gerichtsbarkeit wieder zuführen. Ausgestattet mit Sonderrechten dringen die Bounty Hunter schwerbewaffnet in die Häuser von gesuchten Kriminellen, um sie festzunehmen. Eine Berufssparte die es in Deutschland so nie geben wird. Focus TV begleitete 2009 Bounty Hunter in Oklahoma und war hautnah bei den Festnahmen dabei.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71