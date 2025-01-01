Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg – Vol. 2 – ME 262 und andere Flugzeuge im Einsatz
Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg – Vol. 2 – ME 262 und andere Flugzeuge im Einsatz
Im Zweiten Weltkrieg war die Luftüberlegenheit von entscheidender Bedeutung. Nur am Himmel konnte der Krieg gewonnen werden. So kämpften Jäger verbissen gegen Jagdflieger - im Pazifik überwiegend von Flugzeugträgern aus, in Europa landgestützt. Flugzeugtypen wie die japanische Zero, die britische Spitfire, die amerikanische Mustang und die deutsche ME 109 sind heute noch legendäre Begriffe und bildeten die Elite dieser Länder.
Genre:Dokumentation, Krieg, Luftfahrt, Geschichte, Mini-Serie
