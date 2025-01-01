Jane Austens Verführung
103 Min.Ab 6
Eine Adaption des gleichnamigen berühmten Romans von Jane Austen, vom Regisseur von " Notting Hill". Anne Elliot bereut seit Jahren, dass sie Captain Wentworths Heiratsantrag abgelehnt hat. Als er von der See zurückkehrt, treffen sie sich, aber statt Liebe zu finden, trennen sie sich wegen einer Reihe von Missverständnissen. Anne wird von ihrem Cousin, Mr. Elliot, umworben.
