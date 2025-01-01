Janette Oke: Das Schweigen danach
Das Minenunglück hat seine Spuren bei den Bewohnern Coal Valleys hinterlassen. Elizabeths Schülerin Rosaleen spricht seitdem kein Wort mehr und hat scheinbar Todesangst vor dem Alkoholiker Wendell Backus. Kann Elizabeth der Kleinen durch ihre liebevolle Art helfen? Währenddessen untersucht Jack das mysteriöse Abbrennen der Kirche. Dabei rückt eine der Witwen in den Fokus seiner Ermittlungen. Aber Elizabeth zweifelt an ihrer Schuld. Und sie wäre nicht sie selbst, würde sie keine eigenen Ermittlungen anstellen. Nur einer von vielen Gründen, die es ihrer Freundschaft zu Jack nicht gerade einfach machen…
