Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 2 – Das Schweigen danach

Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 2 – Das Schweigen danach

84 Min.Ab 6
Fabella84 Min.Ab 6
Fabella
Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 2 – Das Schweigen danach

Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 2 – Das Schweigen danach

Elizabeths Schülerin Rosaleen ist traumatisiert von dem Minenunglück, durch das sie ihren Vater verlor. Aber scheinbar hat auch der alkoholkranke Wendell Backus etwas mit ihrer panischen Angst zu tun. Währenddessen untersucht Jack das mysteriöse Abbrennen der Kirche.

Genre:
Drama, Geschichte
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH