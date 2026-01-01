Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 2 – Das Schweigen danach
84 Min.Ab 6
Elizabeths Schülerin Rosaleen ist traumatisiert von dem Minenunglück, durch das sie ihren Vater verlor. Aber scheinbar hat auch der alkoholkranke Wendell Backus etwas mit ihrer panischen Angst zu tun. Währenddessen untersucht Jack das mysteriöse Abbrennen der Kirche.
Genre:Drama, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH