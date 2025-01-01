Zum Inhalt springenBarrierefrei
Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 5 - Versteckte Wahrheit

84 Min.Ab 6
Fabella
Jack hat sich gerade heimisch eingerichtet, als er die Versetzungspapiere erhält. Er muss eine Entscheidung treffen zwischen seiner Liebe zu Elizabeth und seiner Laufbahn. Elizabeths kleine Schwester Julie macht unterdessen die Bekanntschaft eines verletzten Mannes im Wald. Sie verliebt sich sofort in ihn, doch niemand kennt ihn.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH