Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 5 – Versteckte Wahrheit

84 Min.Ab 6
Fabella84 Min.Ab 6
Fabella
Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 5 – Versteckte Wahrheit

Die Postkutsche bringt zwei Überraschungen: Elizabeths Schwester Julie und Versetzungspapiere für Jack. Das stellt den Mountie vor eine schwierige Entscheidung: Bleibt er bei Elizabeth und riskiert seine Karriere oder verfolgt er seine Träume und verlässt Coal Valley?

Genre:
Drama, Geschichte
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH