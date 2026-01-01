Zum Inhalt springenBarrierefrei
Japan im Zweiten Weltkrieg - Episode 1: Das Land der aufgehenden Sonne

Die erste Episode beleuchtet den Aufstieg des Kaiserreichs Japan zur imperialen Großmacht – von der Meiji-Restauration bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs. In einer Mischung aus Nationalstolz, wirtschaftlichem Ehrgeiz und militärischer Disziplin formt sich ein Staat, der entschlossen ist, seinen Platz auf der Weltbühne zu behaupten – notfalls mit Gewalt. Die Episode zeigt, wie sich Japans Gesellschaft, Kultur und Ideologie radikal verändern, während das Land sich auf einen Krieg vorbereitet, der Asien und die Welt erschüttern wird. Mit seltenem Archivmaterial und japanischer Perspektive wirft die Doku einen intensiven Blick auf die Motive, Mythen und Mechanismen hinter Japans Weg in den Krieg.

Dokumentation, Geschichte, Krieg
AU, 2021
12
© 2026 PLAION PICTURES GmbH