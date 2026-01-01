Japan im Zweiten Weltkrieg - Episode 2: Für den Kaiser
Diese Episode untersucht die zentrale Rolle des Tennō, des japanischen Kaisers, im ideologischen Gefüge des Kaiserreichs während des Zweiten Weltkriegs. Der Kaiser wird nicht nur als politisches Oberhaupt, sondern als göttliche Figur verehrt – ein Symbol absoluter Loyalität und Opferbereitschaft. Die Dokumentation zeigt, wie diese Verehrung tief in das Bildungssystem, die militärische Ausbildung und den Alltag der Bevölkerung eingebettet war. Junge Männer meldeten sich freiwillig für Selbstmordmissionen, Kinder lernten, dass der Tod für den Kaiser die höchste Ehre sei. Anhand historischer Aufnahmen, Zeitzeugenberichten und Expertenanalysen beleuchtet die Folge, wie diese Ideologie zur Rechtfertigung militärischer Aggression diente – und welche Auswirkungen sie auf die japanische Gesellschaft hatte. „Für den Kaiser“ bietet einen eindringlichen Blick auf ein Land, das sich in religiösem Eifer und nationalistischem Stolz auf einen Krieg vorbereitete, der Millionen das Leben kosten sollte.