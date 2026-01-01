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Jasmins Hochzeit

Jasmins Hochzeit

119 Min.Ab 12
Planet Romance119 Min.Ab 12
Planet Romance

Jasmins Hochzeit

Jasmin fühlt sich wie gefangen zwischen ihrer erfolgreichen Karriere als Anwältin und den Erwartungen ihrer altmodischen marokkanischen Familie, endlich zu heiraten. Schließlich ist sie schon 26! Unterstützt von ihren Freundinnen macht sie sich auf die Suche. Und schon bald findet Jasmin nicht einen, sondern gleich zwei attraktive Kandidaten. Wie soll sie sich nur entscheiden?

Genre:
Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film