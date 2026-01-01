Jawbone
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Jawbone
Die Uhr tickt für Jimmy McCabe (Johnny Harris). Wenn er nicht bald die Kurve kriegt, wird er endgültig ganz unten bleiben. Angekommen ist er dort schon. Der Alkohol bestimmt sein Leben, er hat keine Familie, keinen Job und nun auch keine Wohnung mehr. Doch langsam regt sich in Jimmy der Widerstand und er erinnert sich an die Zeit, als er mal ziemlich weit oben war, als Jugend-Box-Champion. Er kehrt in sein altes Gym zurück, wo ihn Promoter Joe Padgett (Ian McShane), Betreiber William Carney (Ray Winstone) und sein Trainer Eddie (Michael Smiley) freundschaftlich wieder aufnehmen. Jimmy will sein Leben und vor allem seine Würde zurück. Dafür braucht er einen richtig harten Fight.
Genre:Action, Drama, Sport
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH